Сега: украинские беженцы в Болгарии отказываются пользоваться ваучерами на еду

Ваучеры на 100 левов (около 3,5 тысячи рублей. — Прим. ред.) на продукты питания и товары первой необходимости запросили почти 27 тысяч украинских беженцев, которые разместились в Болгарии. Однако общая численность переселенцев с Украины в стране составляет более 50 тысяч, сообщает болгарское издание Сега.

"На фоне серьёзных проблем с питанием беженцев в последний месяц столь малое количество заявок кажется странным", — отмечается в материале.