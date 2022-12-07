Ваучеры на 100 левов (около 3,5 тысячи рублей. — Прим. ред.) на продукты питания и товары первой необходимости запросили почти 27 тысяч украинских беженцев, которые разместились в Болгарии. Однако общая численность переселенцев с Украины в стране составляет более 50 тысяч, сообщает болгарское издание Сега.
"На фоне серьёзных проблем с питанием беженцев в последний месяц столь малое количество заявок кажется странным", — отмечается в материале.
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