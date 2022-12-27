Берлускони: есть "слабая надежда" на запуск переговоров о мире на Украине

Бывший премьер-министр Италии, сенатор, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что есть "слабая надежда" на запуск мирных переговоров между Россией и Украиной.

При этом, экс-премьер подчеркнул, что давно не говорил с президентом России Владимиром Путиным.

"Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми вещами. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое", — пояснил Берлускони на брифинге.

Как подчеркнул политик, именно Вашингтон должен "понимать", что переговоры не исключены.