Гросу: Молдавия столкнулась с "гибридной войной", но прямой угрозы от РФ нет

В Кишинёве не видят признаков, что Россия намерена напрямую "вторгнуться" в Молдавию, заявил спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.

По словам Гросу, сейчас страна сталкивается с "гибридной войной".

"Мы должны внимательно следить за развитием событий на Украине. На данный момент прямой угрозы вторжения (России в Молдавию. — Прим. ред.) мы не видим", — пояснил Гросу молдавским журналистам.

По его словам, на действующее правительство обрушились "кибератаки" и пропагандисты, которые выступают за смену ситуации в стране.