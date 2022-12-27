В Кишинёве не видят признаков, что Россия намерена напрямую "вторгнуться" в Молдавию, заявил спикер парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу.
По словам Гросу, сейчас страна сталкивается с "гибридной войной".
"Мы должны внимательно следить за развитием событий на Украине. На данный момент прямой угрозы вторжения (России в Молдавию. — Прим. ред.) мы не видим", — пояснил Гросу молдавским журналистам.
По его словам, на действующее правительство обрушились "кибератаки" и пропагандисты, которые выступают за смену ситуации в стране.
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