Киевский режим в ближайшее время готовит военные провокации на белорусско-украинской границе в районе Волынской области. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.
По его словам, возможен прорыв границы малыми группами, состоящими из боевиков националистического батальона "Азов"* на территорию республики.
Провокация военного конфликта с Белоруссией на этом участке нужна как предлог для ввода польских войск на территорию Западной Украины — в Львовскую область, добавил политик.
Ранее политолог Александр Носович предположил, что Польша вскоре может проверить на прочность Союзное государство России и Белоруссии.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.