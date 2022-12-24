Кива заявил о подготовке боевиками "Азова"* прорыва малыми группами на территорию Белоруссии

Киевский режим в ближайшее время готовит военные провокации на белорусско-украинской границе в районе Волынской области. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

По его словам, возможен прорыв границы малыми группами, состоящими из боевиков националистического батальона "Азов"* на территорию республики.

Провокация военного конфликта с Белоруссией на этом участке нужна как предлог для ввода польских войск на территорию Западной Украины — в Львовскую область, добавил политик.

Ранее политолог Александр Носович предположил, что Польша вскоре может проверить на прочность Союзное государство России и Белоруссии.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.