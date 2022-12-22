Эксперт назвал неправомерной критику Пашиняна в адрес российских миротворцев

Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Борис Долгов прокомментировал Pravda.Ru критику премьер-министра Армении Николы Пашиняна в адрес российских миротворцев, контролирующих Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах и Армению.

"Отношения между Арменией и Россией несколько снизили свой уровень. В урегулирование армяно-азербайджанского конфликта пытается вмешаться Америка. Турция давно уже действует на стороне Азербайджана. С точки зрения армянского руководства, Россия недостаточно активна в продвижении интересов Армении. Очевидно, что российские миротворцы действуют в соответствии с тем, что достигнуто в результате соглашения о прекращении конфликта. Они являются миротворцами, но никак не военной силой, которая должна действовать на стороне Армении", — сказал Долгов.

С учётом антироссийских заявлений Пашиняна США будут активнее пытаться переманить Армению в альянс стран Запада, считает эксперт.

"Сейчас Ереван ориентируется на США и Францию. В Армении считают, что эти страны действовали на стороне Армении более активно, чем Россия. Запад преследуют во всех регионах, в том числе на Южном Кавказе, свои интересы. США будут активнее пытаться привлечь Армению к западному альянсу", — отметил собеседник издания.

Он считает, что обвинения со стороны Пашиняна в адрес России неправомерны, поскольку Москва действует в соответствии с условиями договора, который был ранее заключён.

В конце сентября текущего года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном и привели к жертвам, в том числе среди мирного населения. Перемирие было заключено в ночь на 10 ноября при посредничестве России. В регион были направлены российские миротворцы.