19FortyFive: военную поддержку Украины следует прекратить

Военная помощь Украине угрожает национальной безопасности США ввиду уменьшения собственных запасов вооружений и реальной возможности ядерной войны. Об этом напомнил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в материале для издания 19FortyFive.

Автор рассказал, что киевские власти обратились к Западу с призывом поставить им ещё больше вооружений, однако, по его мнению, Вашингтон следует хорошо подумать, прежде чем выполнять эту просьбу.

"Это ставит США в затруднительное положение, поскольку Вашингтон должен соизмерять масштабы запросов Киева с тем влиянием, которое это окажет на национальную безопасность Соединенных Штатов. Реальность такова, что интересы Киева, какими бы важными они ни были для их страны, не сходятся с интересами Америки", — написал подполковник.

Военный считает, что поддерживать Украину нужно, но до определённых пределов, прекратив это делать, если собственная национальная безопасность США оказывается под угрозой.

Автор напомнил, что такая же ситуация наблюдается не только в США, но и в странах ЕС, которые больше не хотят поставлять Киеву современное оружие из-за резкого снижения собственных запасов.

Подполковник считает, что военную поддержку Украины необходимо прекратить из-за слишком высоких рисков.

"Если удовлетворение желания Киева получить оружие ставит под угрозу нашу собственную безопасность, мы должны отказаться. Если военная поддержка Украины создает высокий риск того, что Путин прибегнет к ядерному оружию, мы снова должны отказаться от такой поддержки, поскольку наше собственное население и союзники, скорее всего, будут втянуты в беспроигрышную войну", — добавил Дэвис.