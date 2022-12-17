TAC: США объявили войну своим интересам, одобрив увеличение помощи Украине

Члены Конгресса США объявили тотальную войну реальным интересам своего государства, когда одобрили увеличение бюджета на поддержку Украины, пишет The American Conservative.

По словам автора материала Брэдли Девлина, решение конгрессменов спровоцирует усугубление конфликтной ситуации. Он убеждён: действия представителей республиканской партии, которые "застряли в холодной войне", а также демократов, одержимых "сговором с РФ", сигнализируют о том, что США ещё долго будут втянуты в события на Украине.

"Это может закончиться, если они сочтут, что должным образом наказали и унизили Москву", — считает обозреватель.

Как пояснил республиканец Чип Рой в интервью изданию, проект об увеличении бюджета на помощь киевскому режиму является "оскорбительным" для военнослужащих и рядовых жителей США.

Ранее аналитик Ставрос Атламазоглу в статье для 19fortyfive заявил, что суммарные расходы Вашингтона на Украину могут превысить 105 миллиардов долларов. Он подчеркнул: пока США возглавляет Джо Байден, украинский президент Владимир Зеленский будет требовать от него всё, что ему хочется.