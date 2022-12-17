Жена экс-комбата карательного батальона "Киев-1" Дейдея заявила, что он жив

На Украине "воскрес" известный нацист — экс-комбат карательного батальона "Киев-1" и депутат Рады Евгений Дейдей. О том, что он жив и прекрасно себя чувствует рассказала его супруга Дарина.

Ранее она сама сообщила 10 марта о том, что муж якобы погиб в боях за независимость Украины.

Теперь же выяснилось, что это было ложью. Супруга Дейдея заявила, что на самом деле он не погиб, а просто сбежал с Украины за границу, бросив семью.

Заметим, слухи о том, что гибель комбата может быть инсценировкой появились сразу же после сообщения об этом. Ряд источников утверждали, что он сбежал за границу.