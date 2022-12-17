На Украине "воскрес" известный нацист — экс-комбат карательного батальона "Киев-1" и депутат Рады Евгений Дейдей. О том, что он жив и прекрасно себя чувствует рассказала его супруга Дарина.
Ранее она сама сообщила 10 марта о том, что муж якобы погиб в боях за независимость Украины.
Теперь же выяснилось, что это было ложью. Супруга Дейдея заявила, что на самом деле он не погиб, а просто сбежал с Украины за границу, бросив семью.
Заметим, слухи о том, что гибель комбата может быть инсценировкой появились сразу же после сообщения об этом. Ряд источников утверждали, что он сбежал за границу.
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