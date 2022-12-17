Кива: националисты призывают военных к государственному перевороту на Украине

Украинские националисты призывают военных к государственному перевороту в стране. Об этом написал экс-депутат Рады Илья Кива. В качестве аргументации своих слов он поделился в Telegram-канале одним из постов с размышлениями радикалов на эту тему.

По мнению политика, к захвату власти давно готова команда бывшего президента Украины Петра Порошенко. И главнокомандующий армией Валерий Залужный в этой истории тот — кто должен прийти на смену Владимиру Зеленскому.

"Именно команда Порошенко — Аваков, Залужный, Кличко утверждены Вашингтоном как те, кто будет следующей властью на Украине. Уже сегодня можно начинать формировать переговорный процесс", — написал Кива.

Ранее он заявил, что польская армия готовится к вторжению на западную Украину.