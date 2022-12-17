Президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно купировать конфликт в Незалежной, пока Запад спонсирует его "хотелки". По мнению экс-нардепа Верховной Рады Олега Царёва, быстрое окончание СВО обернётся для лидера киевского режима катастрофой.
Пока Штаты и Евросоюз финансируют Украину, Зеленский может не опасаться за потерю власти и "карманных" денег.
"Если сейчас по каким-то причинам прекратится конфликт, для Зеленского это катастрофа, потому что бюджета нет, Украина содержится за счёт иностранных денег. Прекратятся дотации", — пояснил Царёв в беседе с "Украиной.ру".
В таком случае, Зеленскому необходимо будет придумать из чего расплачиваться с иностранными партнёрами по кредитам. Вторые, в свою очередь, вряд ли простят Незалежной долги. Кроме прочего, придётся держать ответ и перед гражданами собственной страны.
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По словам сербского лидера, у страны нет прямых обязательств перед Россией, но есть "моральные".