Экс-депутат Рады Царёв: окончание СВО — личная катастрофа для Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому невыгодно купировать конфликт в Незалежной, пока Запад спонсирует его "хотелки". По мнению экс-нардепа Верховной Рады Олега Царёва, быстрое окончание СВО обернётся для лидера киевского режима катастрофой.

Пока Штаты и Евросоюз финансируют Украину, Зеленский может не опасаться за потерю власти и "карманных" денег.

"Если сейчас по каким-то причинам прекратится конфликт, для Зеленского это катастрофа, потому что бюджета нет, Украина содержится за счёт иностранных денег. Прекратятся дотации", — пояснил Царёв в беседе с "Украиной.ру".

В таком случае, Зеленскому необходимо будет придумать из чего расплачиваться с иностранными партнёрами по кредитам. Вторые, в свою очередь, вряд ли простят Незалежной долги. Кроме прочего, придётся держать ответ и перед гражданами собственной страны.