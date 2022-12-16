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Британец Гарнетт и украинская беженка Каркадым снова вместе

Мир

История британца Энтони Гарнетта, у которого был громкий роман с украинской беженкой Софьей Каркадым, ставшей причиной развала его семьи, снова возобновил с неё отношения.

Британец Гарнетт и украинская беженка Каркадым снова вместе

Гарнетт бросил свою законную супругу и двоих детей спустя 10 дней после того, как к ним в дом подселили беженку с Украины Софью Каркадым. У пары начался роман, который, однако, быстро закончился из-за неадекватного поведения украинки и её любви к алкогольным напиткам. В октябре 22-летняя Каркадым уехала обратно на Украину, во Львов.

Однако британец и украинка продолжали общаться по интернету, постоянно созванивались по видео, пишет издание Daily Mail. А на прошлой неделе Гарнетт решил вновь сойтись с бывшей возлюбленной, для чего поехал за ней на Украину.

Британец проделал долгий путь к месту жительства девушки в нескольких часах от Львова, добираясь к ней на самолёте и на автобусе. Он был очарован семьей Каркадым.

"Приём, который мне оказала её семья, был невероятным… Она из очень хорошей семьи, и они все очень любящие", — сказал Гарнетт.

Счастливая пара уже приехала обратно на родину британца, в Йоркшир. По словам Гарнетта, Каркадым дала ему обещание "никогда больше не брать в рот ни капли алкоголя". У пары большие планы на будущее: Гарнетт сейчас занят поиском нового жилья и работы, а украинка хочет учиться в университете.

"Я думаю, что у нас получится. Она очень привлекательная девушка, и с ней всегда интересно общаться. Я хочу узнать её намного лучше, и в этот раз мы будем двигаться медленнее", — добавил британец.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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