Беженка Каркадым заявила, что бросивший её британец обращался с ней ужасно

Украинская беженка София Каркадым рассказала про отношения с британцем Энтони Гарнеттом и заявила, что его поведение было "ужасным".

По её словам, мужчина считал свою возлюбленную "девушкой на побегушках". Более того, Гарнетт потратил более 500 фунтов стерлингов на онлайн-игры. Каркадым пожаловалась, что ей приходилось стирать, убирать и оплачивать продукты, а в это время британец сидел за компьютером.

"Я умоляла его остановиться, но он не прекращал и говорил, что ему нравится спускать деньги в казино", — рассказала Каркадым в интервью The Sun.

Гарнетт выгнал украинку из съёмной квартиры, поэтому сейчас она вынуждена проживать в специальном кризисном центре.

"Когда он вышвырнул меня, он знал, что у меня нет денег, некуда идти, нет друзей в этой стране", — пожаловалась Каркадым.