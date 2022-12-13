США следует прекратить разжигать конфликт на Украине, поскольку американцы не смогут достичь своих целей. Об этом заявила экс-разведчица Ребекка Коффлер. Она призывает Вашингтон заставить "харизматичного" президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией.
Коффлер отметила, что США потратили колоссальные суммы на поддержку Украины. Однако за десять месяцев конфликта ВСУ так и не одержали победу.
"Москва, Киев и Вашингтон — ключевые фигуры нынешнего конфликта — занимают противоречивые позиции и преследуют недостижимые цели", — заявила экс-сотрудница разведки США на телеканале Fox News.
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