Украинская армия состоит из мобилизованных рядовых, которые выступают в качестве "пушечного мяса", и мотивированных боевиков, прошедших обучение по стандартам НАТО. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.
В ряды ВСУ принудительно забирают простых людей с улицы без военного опыта, отметил он.
"Это массовая туземная армия. Те, кого обучили, — это сержанты в этой армии. А ими командуют кадровые офицеры НАТО, которые приезжают под видом наёмников", — объяснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".
Леонков подчеркнул, что вся военная техника, которую поставляет Запад, также поступает с иностранным экипажем.
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