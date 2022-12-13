Леонков: армия Украины состоит из "пушечного мяса" и мотивированных боевиков

Украинская армия состоит из мобилизованных рядовых, которые выступают в качестве "пушечного мяса", и мотивированных боевиков, прошедших обучение по стандартам НАТО. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В ряды ВСУ принудительно забирают простых людей с улицы без военного опыта, отметил он.

"Это массовая туземная армия. Те, кого обучили, — это сержанты в этой армии. А ими командуют кадровые офицеры НАТО, которые приезжают под видом наёмников", — объяснил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Леонков подчеркнул, что вся военная техника, которую поставляет Запад, также поступает с иностранным экипажем.