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Австрия заявила, что страны ЕС столкнутся с банкротством из-за санкций против РФ

Мир

Пока власти Германии ведут разборки с заговорщиками, Австрия открыто говорит неприятные для Евросоюза вещи и предупреждает о последствиях антироссийской политики. В субботу в Вене состоялся митинг с требованием отменить санкции против России и начать мирные переговоры с Украиной. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

На мероприятии были замечены даже российские триколоры, а главным оратором стал известный политик, экс-вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе. Он заявил, что, принимая участие в санкциях против РФ, Австрия наносит вред себя.

"Несмотря на санкции, Россия за 2022 год увеличила вдвое доходы от нефтегазовой торговли с Евросоюзом", — сказал политик.

Он предупредил, что худшее время наступит в марте-апреле, когда страны ЕС столкнутся с банкротством.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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