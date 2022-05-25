Stern: Австрия не вступает в НАТО из-за страха поссориться с Россией

Военная спецоперация на Украине стала ответом на угрозу со стороны стран коллективного Запада. Об этом заявила обозреватель немецкого издания Кристина Ляйтнер.

Несмотря на неоднократные предупреждения, Финляндия и Швеция решили вступить в состав Североатлантического альянса. Однако Австрия не готова последовать примеру своих соседей. Канцлер Карл Нехаммер заявил, что нейтралитет является частью австрийского самосознания. 91% опрошенных жителей Австрии согласились с мнением Нехаммера и отметили, что страна обладает важным статусом на мировой арене, являясь нейтральным государством.

"Австрия не так уж и нейтральна, эта многозначительная концепция таит в себе потенциал для конфликта", — уверяет автор немецкого журнала Stern.

По словам Ляйтнер, Австрия зависит от российского газа и не готова ухудшать отношения с Москвой. Вена получает 80% поставок топлива из России, причём контракты заключаются на десятилетия.