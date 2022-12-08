Политолог Александр Скубченко заявил, что Владимир Зеленский заслуживает только трибунала.
Политолог не считает, что обложки западных СМИ, на которых появляется Зеленский, ничего не значат. Он напомнил, что в 30-х годах Гитлер тоже был человеком года. Однако позже, как всем известно из учебников истории, у него не было счастливого финала.
Скубченко заявил, что Зеленского ожидает то же самое, что и диктатора нацистской Германии. Он отметил, что у действующего президента Украины "раздутое чувство самомнения". По мнению Политолога, Зеленский хочет быть сверхзвездой, а Запад поощряет это желание обложками журналов. Скубченко подчеркнул, что единственная обложка, которую заслуживает Зеленский, — это папка с документами киевского трибунала по украинскому президенту и его режиму.
"Единственное, что он заслуживает, конечно, трибунал", — заявил Скубченко в эфире "Крым 24".
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