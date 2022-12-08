Политолог Скубченко: Зеленский заслуживает только трибунала

Политолог Александр Скубченко заявил, что Владимир Зеленский заслуживает только трибунала.

Политолог не считает, что обложки западных СМИ, на которых появляется Зеленский, ничего не значат. Он напомнил, что в 30-х годах Гитлер тоже был человеком года. Однако позже, как всем известно из учебников истории, у него не было счастливого финала.

Скубченко заявил, что Зеленского ожидает то же самое, что и диктатора нацистской Германии. Он отметил, что у действующего президента Украины "раздутое чувство самомнения". По мнению Политолога, Зеленский хочет быть сверхзвездой, а Запад поощряет это желание обложками журналов. Скубченко подчеркнул, что единственная обложка, которую заслуживает Зеленский, — это папка с документами киевского трибунала по украинскому президенту и его режиму.

"Единственное, что он заслуживает, конечно, трибунал", — заявил Скубченко в эфире "Крым 24".