Польская писательница после поездки по РФ поражена: русские власть не сметут

Польская писательница Майя Вольны после поездки в Россию сделала вывод, что Запад даже и близко не представляет, как на самом деле обстоят дела. Оказывается, русские считают победу неминуемой и ждут её, а не западных "освободителей".

Интересно в этом выводе то, что отзыв этот ни разу не комплиментарный. Своими впечатлениями жительница Европы поделилась с изданием Onet, заявив "Многое привело меня в шок".

Русские хотят, чтобы Сталин вернулся

Во многом выводы Вольны базируются на её (и большинстве западных "экспертов") исходных представлениях о России. То есть факты интерпретируются под собственное "видение прекрасного".

Этим, в принципе, грешит сегодня вся "цивилизованная Европа", но у представительницы Польши выводы носят откровенно истерический характер. В своём интервью журналисту издания Монике Валусь, автор рассказала, что поехала в Россию за материалом для книги с говорящим названием "Курс на империю".

Понятно, что спецоперация изменила жизнь простых россиян. Но у Вольны уже в самом начале звучит откровенный ужас при рассказе о том, что "русские говорили о Сталине как о важной фигуре и не лили при этом бесконечный негатив".

Её поразил тот факт, что время его правления не воспринимается россиянами как травматический опыт, несмотря на ГУЛАГ. Русские даже памятники Иосифу Сталину посмели поставить и хотят, чтобы Сталин вернулся!

Вольны отметила: она раньше думала, что "действия злого Кремля не находят поддержки в обществе, культ Победы — фиктивен, Крым россиянам не нужен, и все боятся времен Сталина", но была неприятно поражена — так мало кто считает, наоборот, россияне ценят Победу во Второй мировой войне и не возмущаются присоединением Крыма.

"Все ожидания противодействия центру внутри страны — наивные мечты Запада", — расстраивается автор.

Проблема, по её мнению, в том, что Запад совершенно напрасно рассчитывает на сопротивление внутри России. Вольны отметила, что в репортажах западных СМИ это было проиллюстрировано очередями русских на границах, и "казалось, что все в шаге от большого переворота".

То, что в этот момент Россия выдала ей въездную визу, не приставляла "агентов КГБ" и вообще никак не мешала, писательница расценила как сигнал, что "все опять не так, как мы думаем — зря мы применяем западные мерки".

Польская интеллектуалка также поражена двумя фактами:

Есть сбежавшие через Верхний Ларс и другие КПП "тысячи хипстеров".

При этом в России нашлись десятки тысяч людей, отправившиеся на СВО добровольно.

Вольны печалит еще и то, что в России она не увидела ни протестов, ни революционных настроений. Она сделала вывод, что "уровень запугивания в стране находится на критической отметке", правда признав: "те, кто поддерживает политику России, смеют чувствовать себя неплохо".

Вольны теперь уверена:

Нет никаких шансов на то, что протестные явления "консолидируются, выльются в миллионную манифестацию на улицах Москвы и сметут власть. Слухи о якобы неизлечимом заболевании у Владимира Путина, по её словам, оказываются "сказками, на которые мы зря надеемся".

"Санкции почти не отразились на повседневной жизни россиян"

Проехавшись по стране, журналистка увидела "для этого нет даже внешних оснований". Она пишет, что вопреки сообщениям европейской прессы, санкции почти не отразились на повседневной жизни россиян, товаров в магазинах достаточно, а цены если и выросли, то в пределах всемирного инфляционного роста.

"Русские привыкли к жесткому стилю правления, и никакие демократические ценности и свободы им не нужны", — подытожила польская гостья и предостерегла Запад от завышенных ожиданий по этому поводу.

Впрочем, даже директор нацразведки США Эврил Хейнс заявила в ходе доклада в Институте Рейгана о "невозможности смены власти в России, Китае и Иране через протесты". По её мнению,

"возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти".

Правда, эксперты в Telegram уже предупредили: странам "не следует расслабляться", ведь если у Запада не выходит сокрушить их через митинги (как было в "навальновские"* времена), он будет пробовать "раскачать" сепаратизм.

* Алексей Навальный — физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ. Включён в список террористов и экстремистов.

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