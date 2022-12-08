Польская писательница Майя Вольны после поездки в Россию сделала вывод, что Запад даже и близко не представляет, как на самом деле обстоят дела. Оказывается, русские считают победу неминуемой и ждут её, а не западных "освободителей".
Интересно в этом выводе то, что отзыв этот ни разу не комплиментарный. Своими впечатлениями жительница Европы поделилась с изданием Onet, заявив "Многое привело меня в шок".
Во многом выводы Вольны базируются на её (и большинстве западных "экспертов") исходных представлениях о России. То есть факты интерпретируются под собственное "видение прекрасного".
Этим, в принципе, грешит сегодня вся "цивилизованная Европа", но у представительницы Польши выводы носят откровенно истерический характер. В своём интервью журналисту издания Монике Валусь, автор рассказала, что поехала в Россию за материалом для книги с говорящим названием "Курс на империю".
Понятно, что спецоперация изменила жизнь простых россиян. Но у Вольны уже в самом начале звучит откровенный ужас при рассказе о том, что "русские говорили о Сталине как о важной фигуре и не лили при этом бесконечный негатив".
Её поразил тот факт, что время его правления не воспринимается россиянами как травматический опыт, несмотря на ГУЛАГ. Русские даже памятники Иосифу Сталину посмели поставить и хотят, чтобы Сталин вернулся!
Вольны отметила: она раньше думала, что "действия злого Кремля не находят поддержки в обществе, культ Победы — фиктивен, Крым россиянам не нужен, и все боятся времен Сталина", но была неприятно поражена — так мало кто считает, наоборот, россияне ценят Победу во Второй мировой войне и не возмущаются присоединением Крыма.
"Все ожидания противодействия центру внутри страны — наивные мечты Запада", — расстраивается автор.
Проблема, по её мнению, в том, что Запад совершенно напрасно рассчитывает на сопротивление внутри России. Вольны отметила, что в репортажах западных СМИ это было проиллюстрировано очередями русских на границах, и "казалось, что все в шаге от большого переворота".
То, что в этот момент Россия выдала ей въездную визу, не приставляла "агентов КГБ" и вообще никак не мешала, писательница расценила как сигнал, что "все опять не так, как мы думаем — зря мы применяем западные мерки".
Польская интеллектуалка также поражена двумя фактами:
Вольны печалит еще и то, что в России она не увидела ни протестов, ни революционных настроений. Она сделала вывод, что "уровень запугивания в стране находится на критической отметке", правда признав: "те, кто поддерживает политику России, смеют чувствовать себя неплохо".
Вольны теперь уверена:
Проехавшись по стране, журналистка увидела "для этого нет даже внешних оснований". Она пишет, что вопреки сообщениям европейской прессы, санкции почти не отразились на повседневной жизни россиян, товаров в магазинах достаточно, а цены если и выросли, то в пределах всемирного инфляционного роста.
"Русские привыкли к жесткому стилю правления, и никакие демократические ценности и свободы им не нужны", — подытожила польская гостья и предостерегла Запад от завышенных ожиданий по этому поводу.
Впрочем, даже директор нацразведки США Эврил Хейнс заявила в ходе доклада в Институте Рейгана о "невозможности смены власти в России, Китае и Иране через протесты". По её мнению,
"возможно, будет более критическое отношение к тому, что произошло, но ничего, что могло бы угрожать власти".
Правда, эксперты в Telegram уже предупредили: странам "не следует расслабляться", ведь если у Запада не выходит сокрушить их через митинги (как было в "навальновские"* времена), он будет пробовать "раскачать" сепаратизм.
* Алексей Навальный — физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ. Включён в список террористов и экстремистов.
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