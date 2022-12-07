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"ТМВ": Путина и Россию ждёт либо победа, либо небытие

Мир

Российский президент Владимир Путин сможет войти в историю только в случае победы на Украине. Никаких промежуточных вариантов в целом для России в этой ситуации нет, считают эксперты "Третьей мировой войны".

"ТМВ": Путина и Россию ждёт либо победа, либо небытие

Вернуться к состоянию 2013 года уже просто нельзя, так как идут бои, многое изменилось:

  • Запад ввел санкции, равных которым не было в истории.
  • Четыре региона вошли в состав РФ.
  • Украина потеряла 100 тысяч убитыми и больше 200 тысяч ранеными.
  • Также Украина потеряла половину экономики и энергетики.
  • По Европе разошлись миллионы беженцев, которых не ждут и больше не привечают.

Для Владимира Зеленского остановить войну сейчас, значит расписаться в поражении, так что зафиксировать момент в текущем виде, несмотря на многие очевидные неудобства, не получится.

Киевский режим держится только на продолжении боёв и внешнем финансировании. Да и сказать армии, состоящей из тысяч идеологически прокачанных людей: "Все по домам, расходимся", просто нереально.

Западу нужно продолжать войну в ожидании победы

Что делать ЕС со всеми его потерями и тяготами санкционной войны в случае ее окончания тоже непонятно. Так что Западу нужно продолжать войну в ожидании победы, чтобы оправдать все ранее предпринятые меры и понесенные убытки. Иначе объяснить их своими же гражданам будет невозможно.

Россия же при остановке боевых действий не решает задачи демилитаризации и денацификации, которая ставилась в качестве одной из целей СВО, даже несмотря на освобождение Донбасса и включение в состав России Запорожской и Херсонской областей. Да и оставить часть законодательно закрепленной территории РФ под контролем ВСУ — крайне сомнительный результат.

К тому же и США до сих пор не решили свои основные задачи, ради которых все и затевалось. Какие?

  1. Американские долги неподъемны, экономика не выдерживает такого расходования средств, а захват европейского рынка газа и возвращение промышленности не решают проблему в корне.
  2. Американцам нужны природные ресурсы России — только так можно наполнить обеспечением доллар, списать или реструктуризовать долги, вернуть экономике стабильный рост и избавить от необходимости постоянной эмиссии доллара.

Конечная цель происходящего на Украине — это растерзание РФ и развал ее на ряд управляемых Западом территорий, считают авторы.

Пока прогнуть мир под себя у Вашингтона и Лондона не получается

У России, впрочем, тоже не получается, так что минимизировать потери и приобретения сторон и зафиксировать ситуацию будет недостаточно.

Путину нельзя повторять судьбу столкнувшихся с США Слободана Милошевича, Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Запад всё равно "не простит" России победу, но когда наша страна победит, Путину россияне простят якобы излишнее миролюбие и давшие время на подготовку ВСУ Минские соглашения, и перегруппировки войск в Херсоне, и т. д.

Затягивать время нельзя — ситуацией будут пользоваться в Европе и США, продолжая накачивать Украину оружием.

Эксперты "ТМВ" отмечают: "у Путина в этой исторической битве выхода всего два, как и в целом у России, — либо победа и триумф, либо поражение и небытие".

Так что остается лишь идти вперед.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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