Половина жителей Киевской области остались без света, заявил Кулеба

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что 50% жителей региона остались без света после ударов российских ракет по энергетическим объектам Украины.

В понедельник, 5 декабря, украинские СМИ писали о массированном ракетном обстреле энергообъектов Украины, который привёл к тому, что многие области страны оказались обесточены.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной. В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества… В настоящее время около половины области остается без света", — сказал Кулеба.

По его словам, в некоторых городах Украины наблюдаются проблемы с водо- и теплоснабжением.