Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что 50% жителей региона остались без света после ударов российских ракет по энергетическим объектам Украины.
В понедельник, 5 декабря, украинские СМИ писали о массированном ракетном обстреле энергообъектов Украины, который привёл к тому, что многие области страны оказались обесточены.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной. В Киевской области продолжаются экстренные отключения электричества… В настоящее время около половины области остается без света", — сказал Кулеба.
По его словам, в некоторых городах Украины наблюдаются проблемы с водо- и теплоснабжением.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.