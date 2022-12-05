Воздушная тревога на Украине: взрывы гремят в Одессе и других городах страны

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, сообщает министерство цифровой трансформации страны.

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и других областях Украины.

Через два дня после теракта на Крымском мосту армия России начала наносить удары по объектам энергетической и оборонной инфраструктуры Украины. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит еженедельно. 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, в результате российских атак было повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны.

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