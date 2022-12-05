Шольц уверен в эффективности санкций против РФ, и не хочет их снятия

По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, санкции против России показывают всё большую эффективность, но их придётся сохранять в течение долгого времени. Об этом канцлер сообщил в интервью для издания Foreign Affairs.

Шольц заверил, что НАТО намерено "защищать каждый дюйм своей территории", и Россия должна это чётко понимать. Канцлер ФРГ вспомнил слова президента РФ Владимира Путина, ранее выразившего мнение, что украинский кризис ухудшит отношения между странами коллективного Запада.

Шольц уверен, что ЕС и НАТО преследуют общие цели, и их сила — в единстве.

"На самом деле все произошло наоборот: ЕС и трансатлантический альянс сильны как никогда. Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым сейчас подвергается Россия", — сказал Шольц.

Немецкий политик добавил, что в самого начала введения санкций против РФ было ясно, что это — надолго, поскольку эффективность этих рестрикций, по его мнению, "возрастает от недели к неделе".

"Москва обязана осознать, что ни одна санкция не будет снята, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения", — добавил Шольц.

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