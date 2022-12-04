Жозеп Боррель заявил, что ВСУ являются одной из самых лучших армий в мире

Запад продолжает оказывать помощь Украине, предоставляя ей оружие, а также организуя проведение военных подготовок для солдат ВСУ.

Инструкторы из Канады завершили подготовку украинских военных в Великобритании, выпустив очередную группу, пишет "Военное обозрение", уточняя, что новые учения для ВСУ начнутся со следующего года.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Польшу, на территории которой стартовала Европейская миссия по подготовке военных ВС Украины, прокомментировал происходящее на учениях. Он выразил слова благодарности Варшаве за подготовку украинской армии, а также заявил, что считает украинскую армию одной из "лучших в мире".

"Украинская армия является одной из лучших армий мира. Миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине является очень ощутимым доказательством и иллюстрацией общей европейской воли поддержать Украину: военно, финансово, экономически и политически", - цитирует "ВО" слова европейского чиновника.