19Fortyfive: лёгкое западное вооружение создаёт большие проблемы для ВСУ

Украинские военные испытывают значительные проблемы из-за массового выхода из строя западного вооружения, которое поставляется Киеву в качестве военной помощи. Об этом рассказал военный эксперт из США Питер Сучиу в материале для издания 19Fortyfive.

Эксперт напомнил, что стволы для американских гаубиц М777 производят не из стали, а из гораздо более лёгкого титана. Это делает технику более мобильной, её проще и быстрее готовить к эксплуатации, однако от этого страдает выносливость орудий и срок его эксплуатации.

Сучиу рассказал, что стволы из титана изначально предназначены для стрельбы малым количеством снарядов в рамках локального боя, в то время как на Украине они используются для длительных перестрелок.

"Орудия просто не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно, и теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным огнем русских", — написал обозреватель.

По данным Сучиу, примерно треть гаубиц западного производства сломана, и стоит на ремонте в цехах Украины. А серьёзно пострадавшее вооружение и более сложную технику вывозят на ремонтную базу в Польше.

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