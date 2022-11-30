ВСУ отказались раскрывать данные о потерях

Руководитель управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что данные о потерях среди военных армии Украины — служебная информация, которая не подлежит огласке.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала документ, призывающий привлечь Россию к "международной ответственности" за спецоперацию на Украине и направить замороженные российские активны на восстановление украинской инфраструктуры. Чтобы подтвердить свои слова, глава ЕК подчеркнула, что с 24 февраля на Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее эти данные о потерях ВСУ были удалены из документа, на что обратили внимание СМИ.

"Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования", — сказал Сеника журналистам.

Летом президент Украины Владимир Зеленский признался, что ВСУ ежедневно теряют 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными.

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