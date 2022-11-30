Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Польша готовится аннексировать западноукраинские земли.

"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины", — сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Варшава опасается, что в ближайшее время члены НАТО попытаются договориться с Россией вопреки интересам Польши и Украины, отметил глава СВР.

По его словам, польские власти уверены, что "заслужили щедрую компенсацию" за то, что помогают Украине вооружением, предоставляют жильё украинским беженцам и оставляют без ответа инцидент с украинской ракетой, которая упала на территории Польши.