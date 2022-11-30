Wirtualna Polska: поляки связали вспышку ВИЧ с наплывом украинских беженцев

После наплыва беженцев с Украины, в Польше зафиксировали рекордные показатели по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, заявили аналитики. Цифры больных растут в геометрической прогрессии и такого "тревожного" показателя в стране ещё не было.

Так, аналитики подсчитали, что к концу октября медики зафиксировали почти две тысячи случаев.

"К концу октября выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой тревожной статистики в Польше ещё не было", — пишут обозреватели Wirtualna Polska.

Вспышку связывают с большим количеством беженцев с Украины, которые "хлынули" в Польшу в конце февраля.

"К нам обращаются много украинцев для продолжения лечения", — пояснила изданию специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская.