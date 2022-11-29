Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российские войска стали успешнее действовать на Украине.
"В тот момент, когда все предсказывали победу Киеву, российские военные продемонстрировали успешное участие в боях <…> у России гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, но, тем не менее, русские показали свою эффективность", — сказал он в интервью изданию Pink.rs.
По словам Вучича, украинский конфликт завершится не скоро. Также он предрёк "очень трудную" зиму.
Ранее сербский лидер заявил, что ошибся в своих прогнозах насчёт обороны Херсона. Он признался, что был убеждён, что русские под Херсоном будут сопротивляться упорнее.
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