Сербский лидер Вучич похвалил армию России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российские войска стали успешнее действовать на Украине.

"В тот момент, когда все предсказывали победу Киеву, российские военные продемонстрировали успешное участие в боях <…> у России гораздо меньше союзников, чем у украинцев, гораздо меньше сильных союзников, но, тем не менее, русские показали свою эффективность", — сказал он в интервью изданию Pink.rs.

По словам Вучича, украинский конфликт завершится не скоро. Также он предрёк "очень трудную" зиму.

Ранее сербский лидер заявил, что ошибся в своих прогнозах насчёт обороны Херсона. Он признался, что был убеждён, что русские под Херсоном будут сопротивляться упорнее.

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