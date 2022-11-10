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Вучич признался, что его прогнозы по Херсону оказались ошибочными

Мир

По признанию сербского лидера Александра Вучича, он ошибся в своих прогнозах насчёт обороны Херсона. Об этом Вучич сказал в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что был убеждён, что русские под Херсоном будут сопротивляться упорнее.

Вучич признался, что его прогнозы по Херсону оказались ошибочными

"Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся. Нам это показывает, что мы должны понимать, что мы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, в военном смысле мы должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет", — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии говорил, что если дело дойдёт до битвы за Херсон, она станет поворотной точкой в украинском конфликте. Ему казалось, что ВС РФ на этом участке обязательно задействуют большое количество танков, артиллерии и другой военной техники.

Однако, невзирая на то, что обстоятельства сложились иначе, Вучич заявил, что Сербия останется верна выбранному политическому курсу и не изменит своего отношения к украинскому конфликту.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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