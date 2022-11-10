Вучич признался, что его прогнозы по Херсону оказались ошибочными

По признанию сербского лидера Александра Вучича, он ошибся в своих прогнозах насчёт обороны Херсона. Об этом Вучич сказал в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что был убеждён, что русские под Херсоном будут сопротивляться упорнее.

"Я думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном, очевидно, что я ошибся. Нам это показывает, что мы должны понимать, что мы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, в военном смысле мы должны сами о себе заботиться, если хотим сохранить свой военный нейтралитет", — сказал Вучич.

Ранее президент Сербии говорил, что если дело дойдёт до битвы за Херсон, она станет поворотной точкой в украинском конфликте. Ему казалось, что ВС РФ на этом участке обязательно задействуют большое количество танков, артиллерии и другой военной техники.

Однако, невзирая на то, что обстоятельства сложились иначе, Вучич заявил, что Сербия останется верна выбранному политическому курсу и не изменит своего отношения к украинскому конфликту.