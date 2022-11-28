Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Вооружённые силы РФ могут уйти из Энергодара и Запорожской АЭС.
Ранее президент украинской компании "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что армия России якобы готовится покинуть ЗАЭС.
"Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", — так Песков прокомментировал сообщения средств массовой информации.
Ранее пресс-служба администрации Энергодара сообщила, что российские военные продолжают контролировать Запорожскую атомную электростанцию и не собираются уходить с этой территории.
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