Песков опроверг сообщения о планах армии РФ уйти из Энергодара и ЗАЭС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Вооружённые силы РФ могут уйти из Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее президент украинской компании "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что армия России якобы готовится покинуть ЗАЭС.

"Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", — так Песков прокомментировал сообщения средств массовой информации.

Ранее пресс-служба администрации Энергодара сообщила, что российские военные продолжают контролировать Запорожскую атомную электростанцию и не собираются уходить с этой территории.

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