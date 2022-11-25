Украина не против переговоров с Россией, заявил глава МИД Украины Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против мирных переговоров с Россией.

"Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о "мире во всем мире" и выразил волю к его достижению", — сказал министр в беседе с французской газетой Parisien.

По словам Кулебы, дипломатический путь решения украинского конфликта возможен при условии, что Россия перестанет "путать переговоры и ультиматум". Он отметил, что никто из мировых лидеров не заставляет Киев вступать в переговоры "вопреки ее интересам".

"Справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины", — добавил министр.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что после признания РФ "государством-спонсором терроризма" переговоры с Западом исключены.