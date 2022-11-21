Украинский лидер Владимир Зеленский попросил западных коллег включить Киев в состав военно-политического блока НАТО и Европейского союза.
"Я призываю вас поддержать наши заявки на членство", — подчеркнул президент во время заседания парламентской ассамблеи альянса.
Вместе с этим глава Украины заявил, что она защищает мировое сообщество. Ещё Зеленский указал на сплочённость стран, которая возникала после начала российской военной спецоперации.
Также лидер потребовал передать Киеву системы противовоздушной обороны и средства.
Ранее председатель испанского правительства Педро Санчес сказал, что Мадрид отправил в фонд военной поддержки Украины почти 270 миллионов евро.
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