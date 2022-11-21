WP: поездка главы МИД Венгрии в Россию озадачила лидеров стран ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Россию для участия в международном форуме "Атомэкспо", чем укрепил связи Будапешта и Москвы, сообщает газета The Washington Post.

Глава венгерского МИД выступил на открытии пленарного заседания международного форума "Ядерная весна", который проходит в Сочи. На мероприятии обсуждается атомная отрасль и тенденции её развития.

По словам Сийярто, он намерен провести переговоры с главой "Росатома" по поводу возможного расширения возможностей единственной АЭС "Пакш", которая находится в Венгрии.

На фоне глобального энергетического кризиса Венгрии важно сохранить возможность производить на своей территории энергию, сообщил Сийярто.

Визит венгерского министра в Россию поставил в тупик лидеров европейских стран, которые оборвали торговые и дипломатические отношения с Москвой, отмечается в статье.