Во время массированных ударов 17 ноября Россия запустила по Киеву ракету Х-55 с имитатором ядерной боеголовки. Об этом заявили аналитики издания Defense, ссылаясь на источники в рядах ВСУ.
Эксперты утверждают, что из ракеты была извлечена ядерная боеголовка, а вместо неё установлена пустая болванка.
"Не будем исключать, что по мере развития событий таких ракет сегодня окажется как минимум несколько", — указали аналитики.
В Defense убеждены, что российские войска тестируют возможность нанесения ядерного удара по столице Незалежной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.