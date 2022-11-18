Defense: Россия нанесла удар по Киеву ракетой с имитатором ядерной боеголовки

Во время массированных ударов 17 ноября Россия запустила по Киеву ракету Х-55 с имитатором ядерной боеголовки. Об этом заявили аналитики издания Defense, ссылаясь на источники в рядах ВСУ.

Эксперты утверждают, что из ракеты была извлечена ядерная боеголовка, а вместо неё установлена пустая болванка.

"Не будем исключать, что по мере развития событий таких ракет сегодня окажется как минимум несколько", — указали аналитики.

В Defense убеждены, что российские войска тестируют возможность нанесения ядерного удара по столице Незалежной.