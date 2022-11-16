Президент США Джо Байден проводит экстренное заседание мировых лидеров по вопросу ночного инцидента в Польше с падением ракет.
Согласно информации, обсуждение экстренный круглый стол ведёт на территории саммита G20 на Бали.
"Президент Байден проводит экстренный круглый стол с мировыми лидерами", — сказано в анонсе Белого дома.
Кроме того, известно, что в заседании принимают участие главы:
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