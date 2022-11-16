Байден проводит экстренный круглый стол по инциденту в Польше

Президент США Джо Байден проводит экстренное заседание мировых лидеров по вопросу ночного инцидента в Польше с падением ракет.

Согласно информации, обсуждение экстренный круглый стол ведёт на территории саммита G20 на Бали.

"Президент Байден проводит экстренный круглый стол с мировыми лидерами", — сказано в анонсе Белого дома.

Кроме того, известно, что в заседании принимают участие главы:

Германии,

Великобритании,

Франции,

Канады,

ЕС,

Испании,

Японии.