Минобороны Украины наказало ряд СМИ за работу в Херсоне вопреки запрету

В украинском Минобороны сообщили, что у некоторых СМИ было отозвано разрешение на профессиональную деятельность в зоне боевых действий за то, что они, несмотря на запрет, рассказывали о происходящем в Херсоне.

В украинском оборонном ведомстве назвали работу СМИ в данной ситуации "грубым нарушением приказа, данного главнокомандующим".

"Недавно, некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью военных частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий. Такие действия являются грубым нарушением требований приказа главнокомандующего", — говорится в сообщении.

В Минобороны Украины уточнили, что тем представителям СМИ, которые не подчинились данному распоряжению и продолжили освещать события в Херсоне, разрешение на работу было отменено, а их пресс-карты с этих пор считаются недействительными.