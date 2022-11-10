Госдеп США: РФ "делом" должна показать готовность к переговорам с Украиной

Представителя Госдепа США Нед Прайс заявил, что РФ "делом" должна показать готовность к переговорам с Украиной.

По мнению Прайса, Киев демонстрирует свою готовность начать переговоры. Москве же, по его словам, необходимо подкрепить свои слова делом. Он заявил, что в Украине дали понять, что СВО будет закончено за столом переговоров. В России, по мнению Прайса, слова разнятся с действиями.

"У русских такие настроения идут параллельно с жестокой агрессией против украинского народа, наращиванием ударов по украинской инфраструктуре", — заявил Прайс на брифинге.