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Госдеп США: РФ "делом" должна показать готовность к переговорам с Украиной

Мир

Представителя Госдепа США Нед Прайс заявил, что РФ "делом" должна показать готовность к переговорам с Украиной.

По мнению Прайса, Киев демонстрирует свою готовность начать переговоры. Москве же, по его словам, необходимо подкрепить свои слова делом. Он заявил, что в Украине дали понять, что СВО будет закончено за столом переговоров. В России, по мнению Прайса, слова разнятся с действиями.

"У русских такие настроения идут параллельно с жестокой агрессией против украинского народа, наращиванием ударов по украинской инфраструктуре", — заявил Прайс на брифинге.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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