Представителя Госдепа США Нед Прайс заявил, что РФ "делом" должна показать готовность к переговорам с Украиной.
По мнению Прайса, Киев демонстрирует свою готовность начать переговоры. Москве же, по его словам, необходимо подкрепить свои слова делом. Он заявил, что в Украине дали понять, что СВО будет закончено за столом переговоров. В России, по мнению Прайса, слова разнятся с действиями.
"У русских такие настроения идут параллельно с жестокой агрессией против украинского народа, наращиванием ударов по украинской инфраструктуре", — заявил Прайс на брифинге.
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Готовность президента Украины Владимира Зеленского возобновить общение с РФ продемонстрировало трещину в НАТО, пишет Cumhuriyet.