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NYT: чиновники США и Евросоюза не верят в скорые переговоры между РФ и Украиной

Мир

Политики из США и Евросоюза не верят в возможность скорого возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом. Об этом пишет New York Times.

NYT: чиновники США и Евросоюза не верят в скорые переговоры между РФ и Украиной

По информации издания, власти РФ и Украины рассчитывают на продолжение боёв, чтобы укрепить позиции перед новыми этапами дипломатического диалога между государствами. Помимо этого, чиновники США и ЕС подчёркивают: сейчас невозможно вынести на обсуждение такие условия, которые бы приняли обе стороны конфликта.

"Серьёзные мирные переговоры Украины и России в ближайшее время маловероятны", — сказано в материале.

Как поясняет NYT, американскому лидеру Джо Байдену, который активно поддерживает киевский режим, приходится регулярно сталкиваться с критикой со стороны американцев, призывающих к прекращению боевых действий.

В статье также отмечается, что украинский президент Владимир Зеленский, судя по заявлениям источников, действительно намерен вернуть территории, находившиеся под контролем Киева до 2014 года. Некоторые политики на Западе не считают эту позицию здравой, уточняет газета.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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