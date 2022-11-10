Политолог Мухин: Украину ожидает "множество сюрпризов" после G20

Директор Центра политической информации России Алексей Мухин заявил, что Киев ожидает "множество сюрпризов" после G20.

На саммите G20 Россию будет представлять Сергей Лавров. После отвода наших войск на левый берег Днепра, в Сети люди активно обсуждают, что существует некая договорённость между Москвой и Западом. Лавров, по их мнению, едет на G20 чтобы начать "предварительные переговоры". Однако политолог Мухин с этим не согласен.

По мнению Мухина, на саммите ничего подобного происходить не будет. Все разговоры о "договорённостях", по словам политолога, это попытка раскачать российское общество и элемент информационной войны с целью ослабить позицию руководства России.

Мухин отметил, что Киеву не стоит радоваться раньше времени, так как "в ближайшее время его ожидает множество сюрпризов". По его словам, работа Координационного совета по обеспечению потребностей ФС РФ идёт полным ходом. Возглавляет этот совет Михаил Мишустин, но очень часто его ведёт Владимир Путин лично.

По словам Мухина, уже налажена работа по производству вооружения, техники и боеприпасов.

"Для того, чтобы наладить работу и сделать её системной, бесперебойной необходима жесткая координация, которая сейчас и возникла в результате образования Координационного совета", — подытожил политолог в беседе с "МК".