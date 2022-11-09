Представители Республиканской партии лидируют в борьбе за позиции в Палате представителей Конгресса США, передаёт CNN.
Как сообщает телеканал, республиканцы, по предварительным данным, получают 105 мест из 218 необходимых для установления контроля, демократы — лишь 57 мест. Кроме того, в публикации сказано, что места в Сенат США пока распределяются следующим образом: за членами Республиканской партии закрепляется 39 позиций, демократической — 38.
Республиканцы сейчас опережают демократов на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса, однако точные итоги голосования будут опубликованы позже, информирует CNN.
Ранее сообщалось, что Республиканская партия в случае победы может полностью остановить передачу финансирования и военной помощи Украине. Обозреватель издания The Hill убеждён: при таком сценарии киевскому режиму стоит попрощаться с поставками западного оружия для ВСУ.
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ВСУ ведёт массированный артиллерийский обстрел села Правдино.