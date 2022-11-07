Папа Римский не поверил в жестокость России — "Вспомните Достоевского"

Папа Римский Франциск заявил, что не верит в жестокость России, потому что русский народ "велик". Понтифик признался, что "испытывает искреннюю симпатию" и к российской стороне, и к украинской.

В развернувшемся конфликте на Украине Папа Римский Франциск обвинил наёмников, солдат и производителей оружия.

"Я очень ценю русский народ и русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который и по сей день вдохновляет нас, христиан. Я испытываю искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу, — цитирует понтифика Vatican News. — Вина лежит на наёмниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру".

Глава Святого престола подчеркнул, что концентрироваться только на Украине неправильно, ведь война "идёт везде":

в Йемене,

Мьянме,

Эфиопии,

Сирии,

Ливане.