Reuters: канцлер Германии Шольц отклонил идею Макрона вместе поехать в Китай

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил идею французского лидера Эммануэля Макрона о совместном посещении КНР, сообщает Reuters.

По информации агентства, визит Макрона и Шольца в Пекин мог бы послужить доказательством единства Европейского союза.

"Однако канцлер Германии отклонил соответствующее предложение", — сказано в материале.

Как пояснили авторы статьи, Шольц поехал в Китай после того, как Пекин получил возможность приобрести доли в портовом терминале Гамбурга. Они добавили, что США и другие партнёры Германии с опасением отнеслись к такому шагу Берлина.

Канцлер ФРГ решился на официальный визит на фоне экономического кризиса в ЕС, роста инфляции и грядущей рецессии, подчёркивает Reuters.

Ранее китайский эксперт в области международных отношений Сунь Кэцинь заявил, что Шольц своей поездкой в Пекин "ударил по тормозам" для снижения конфронтации между Китаем и Евросоюзом.