Канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил идею французского лидера Эммануэля Макрона о совместном посещении КНР, сообщает Reuters.
По информации агентства, визит Макрона и Шольца в Пекин мог бы послужить доказательством единства Европейского союза.
"Однако канцлер Германии отклонил соответствующее предложение", — сказано в материале.
Как пояснили авторы статьи, Шольц поехал в Китай после того, как Пекин получил возможность приобрести доли в портовом терминале Гамбурга. Они добавили, что США и другие партнёры Германии с опасением отнеслись к такому шагу Берлина.
Канцлер ФРГ решился на официальный визит на фоне экономического кризиса в ЕС, роста инфляции и грядущей рецессии, подчёркивает Reuters.
Ранее китайский эксперт в области международных отношений Сунь Кэцинь заявил, что Шольц своей поездкой в Пекин "ударил по тормозам" для снижения конфронтации между Китаем и Евросоюзом.
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