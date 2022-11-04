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GT: визит Шольца в Китай — удар Евросоюза по тормозам для снижения конфронтации

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц отправился в Пекин для предотвращения конфронтации между Европейским союзом и КНР. Об этом пишет Global Times.

GT: визит Шольца в Китай — удар Евросоюза по тормозам для снижения конфронтации

Как пояснил китайский эксперт в сфере международных отношений Сунь Кэцинь, в последнее время отношения между Китаем и ЕС ухудшились.

"Поездка Шольца в КНР — это удар по тормозам в ситуации, когда Европа движется в сторону крайней конфронтации", — считает специалист.

Он напомнил, что канцлер ФРГ — первый лидер "Большой семёрки", посетивший Китай с начала пандемии коронавирусной инфекции. По мнению эксперта, визит Шольца можно рассматривать в качестве позитивного сигнала для дальнейшего развития гармоничных партнёрских отношений между КНР и ЕС.

Ранее читатели немецкого издания Spiegel осудили канцлера Германии за увеличение объёмов поддержки Украины. Они сочли внешнюю политику официального Берлина "разрушительной" для ФРГ.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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