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TAC: экс-помощник Рейгана назвал США главными "ядерными лицемерами"

Мир

У США нет никакого права предъявлять другим странам обвинения в ядерной угрозе, поскольку сами они достаточно часто практикуют такие методы, если вспомнить мировую историю, начиная с окончания Второй мировой войны. Об этом написал Даг Бэндоу, бывший помощник одного из экс-президентов США Рональда Рейгана в материале с красноречивым названием "Ядерное лицемерие".

TAC: экс-помощник Рейгана назвал США главными "ядерными лицемерами"

"Будучи первой ядерной державой, США не только использовали ядерное оружие, но и часто угрожали его применением, даже против неядерных государств", — напомнил Бэндоу в статье для The American Conservative.

По словам бывшего помощника американского лидера, США угрожали применить ядерное оружие против СССР после окончания Второй мировой войны. Далее применение ядерного оружия в Корее всерьёз обсуждалось в Белом доме во время президентства Гарри Трумэна в 1950 году. Преемник Трумэна Дуайт Эйзенхауэр также собирался подвергнуть ядерной бомбардировке Китай и КНДР, даже несмотря на то, что у этих стран на тот момент подобного ядерного оружия не было.

Аналогичные примеры имело место в 1968 году, когда под ядерной угрозой оказался Южный Вьетнам, и в 1973 году, когда Вашингтон вновь мечтал применить это оружие против Советского Союза.

Бэндоу утверждает, что помимо этих примеров ядерной угрозы со стороны США существуют ещё и другие, засекреченные Пентагоном. Похожая ситуация, по мнению дипломата, складывается и сегодня, когда Белый дом громко заявляет о готовности применить ядерное оружие для обеспечения своей безопасности, если сочтёт это необходимым.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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