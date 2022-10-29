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The American Conservative: США скоро ждёт "финансовый Армагеддон" из-за Украины

Мир

Вашингтон продолжает финансово поддерживать киевский режим, хотя сами Соединенные Штаты как никогда близки к экономическому кризису, заявил бывший советник Белого дома Дуг Бэндоу.

The American Conservative: США скоро ждёт "финансовый Армагеддон" из-за Украины

По его словам, финансировать Украину должна Европа, так как боевые действия идут именно в Старом Свете.

"Ожидается, что американцы спасут почти всех на земле, в то время как Вашингтон на всех парах сам мчится к финансовому Армагеддону", — приводит слова Бэндоу американское издание The American Conservative.

Политик напомнил, что размер внутреннего госдолга США уже почти побил послевоенный антирекорд 1946 года. Буквально через несколько лет большая часть американского бюджета будет уходить на выплаты по внешним кредитам и борьбу с различными кризисными явлениями.

По словам советника, Белый дом должен отказаться от военной помощи союзникам и заставить тех увеличивать свои оборонные расходы.

"Украина — это прежде всего кризис для Европы, а не для США. Чиновникам в Вашингтоне давно пора поставить интересы американцев на первое место", — резюмировал Бэндоу.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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