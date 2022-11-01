Политический эксперт Сергей Марков прокомментировал результаты переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Марков отметил, что после беседы лидеров двух стран Турция приняла решение с завтрашнего дня корабли в Одессу и Очаков не направлять за украинским зерном.
"Жестче надо, жёстче", — написал политолог в своём микроблоге.
Ранее Сергей Марков заявил, что надежды РФ на союзничество с Китаем не оправдались.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.