Марков об отказе Турции направлять корабли за украинским зерном: "Жёстче надо"

Политический эксперт Сергей Марков прокомментировал результаты переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Марков отметил, что после беседы лидеров двух стран Турция приняла решение с завтрашнего дня корабли в Одессу и Очаков не направлять за украинским зерном.

"Жестче надо, жёстче", — написал политолог в своём микроблоге.

Ранее Сергей Марков заявил, что надежды РФ на союзничество с Китаем не оправдались.