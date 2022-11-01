Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны.
Политический эксперт Сергей Марков отметил, что надежды Москвы на Пекин не оправдались. Истинными союзниками России являются только Белоруссия и Иран, считает он.
Аналитик подчеркнул, что в России начинает расти недовольство решениями Пекина в отношении Москвы.
"На словах руководство Китая говорит "да-да-да, мы ваши друзья", а на деле всё получается как-то слишком кисло", — указал Марков в беседе с Общественной Службой Новостей.
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