Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 155 человек

Ещё один пострадавший при давке в Сеуле скончался, сообщили власти Южной Кореи. Число погибших возросло до 155 человек.

Ранее экстренные службы страны сообщали о 154 погибших.

Пострадали всего 152 человека, 41 из них находится на госпитализации.