Ещё один пострадавший при давке в Сеуле скончался, сообщили власти Южной Кореи. Число погибших возросло до 155 человек.
Ранее экстренные службы страны сообщали о 154 погибших.
Пострадали всего 152 человека, 41 из них находится на госпитализации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.