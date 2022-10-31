Эксперт Кедми: события ноября окажут большое влияние на человечество в 2023 году

Киевское руководство уже не сможет повлиять на исход военной спецоперации. Однако страны коллективного Запада продолжают верить в то, что ВСУ смогут одержать победу. И это большая ошибка кураторов Незалежной. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Эксперт отметил, что украинская армия потеряла более 50 процентов боеспособных подразделений, также в рядах ВСУ присутствует нехватка военной техники и боеприпасов. В это время в России прошла частичная мобилизация, которая существенно повлияла на ход спецоперации.

"По оценкам британской разведки, на Украину может быть введено в ноябре до 500 тысяч российских военных. Это не оставляет никаких шансов ВСУ", — заявил Кедми в беседе с "Литературной газетой".

В случае начала переговорного процесса между Россией и Украиной киевскому режиму придёт конец, а Запад будет вынужден признать своё поражение, считает политолог. После этого начнётся новый этап противостояния Москвы и НАТО, поскольку российская сторона будет преследовать цели возвращения границ альянса к состоянию 1997 года.

Самым заметным событием до конца 2023 года время может стать "ноябрьское наступление" ВС РФ, которое приведёт "к заметным военным и политическим результатам". Кедми считает, что события ноября будут иметь огромное влияние на жизнь человечества в наступающем году.