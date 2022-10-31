Боевикам ВСУ будут назначаться выплаты за взятие в плен солдат ВС РФ

Киевское руководство пытается увеличить так называемый обменный фонд и предлагает боевикам ВСУ денежные поощрения за каждого российского солдата, который попадёт в плен. Более того, в Минобороны Украины составили некий прайс-лист, где прописаны все награды.

Согласно данной таблице, самыми высокооплачиваемыми стали бойцы чеченского подразделения "Ахмат". Киев предлагает 700 долларов за пленного чеченца. За одного военнослужащего из старшего офицерского состава командование ВСУ намерено заплатить 500 долларов. Младших офицеров Киев оценил в 400 долларов, передаёт "Военное обозрение".